Медведев вслед за Лавровым заявляет о намерении "расширить" войну против Украины

России вроде бы нужно отодвинуть украинскую армию не только от оккупированного Донбасса, но и дальше.

Со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и дальше", – говорит Медведев.

Напомним, что с подобным заявлением выступил вчера и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и вышла за пределы так называемых "ДНР" и "ЛНР".