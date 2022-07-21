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Медведев вслед за Лавровым заявляет о намерении "расширить" войну против Украины

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Российские пропагандисты продолжают нести свои нарративы

Медведев вслед за Лавровым заявляет о намерении "расширить" войну против Украины

фото из свободных источников

Новина українською

России вроде бы нужно отодвинуть украинскую армию не только от оккупированного Донбасса, но и дальше.

Со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и дальше", – говорит Медведев.

Напомним, что с подобным заявлением выступил вчера и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и вышла за пределы так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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В статье: война с Россией
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