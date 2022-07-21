Оккупанты обстреляли остановку транспорта и жилмассив а Харькове. 3 человека погибло, 23 ранено

Российские оккупанты утром осуществили обстрел двух жилых районов Харькова .

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, утром оккупанты обстреляли предварительно из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе г. Харькова. В результате обстрела погибли трое гражданских, а 20 получили ранения.

Также рашисты совершили артиллерийский обстрел Салтовского района Харькова, попали в жилой дом. Пострадали три мирных жителя.

В прокуратуре начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).