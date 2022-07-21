Оккупанты обстреляли остановку транспорта и жилмассив а Харькове. 3 человека погибло, 23 ранено
Оккупанты продолжают терроризировать Харьков
t.me/prokuratura_kharkiv
Российские оккупанты утром
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, утром оккупанты обстреляли предварительно из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе г. Харькова. В результате обстрела погибли трое гражданских, а 20 получили ранения.
Также рашисты совершили артиллерийский обстрел Салтовского района Харькова, попали в жилой дом. Пострадали три мирных жителя.
В прокуратуре начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Популярное сейчас
- "Бессовестные миллионеры издеваются над нами". Сабо раскритиковал трансляторов матча Динамо
- Артета: Зинченко - исключительный футболист. Мы рады, что он у нас
- Пресс-конференция Луческу после игры с Фенербахче: Мы не решились рисковать в этой ситуации
- Командующий авиацией Великобритании: Мы готовы к войне с россией
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
Новости по теме
- 00:25 Украинские Чтобы выбраться из Украины, отец посоветовал оккупанту сломать руку или ногу - перехват СБУ
- 00:08 Украинские Танки на огороде. Жители Киевщины приспособили остатки вражеской техники для ландшафтного дизайна. ФОТО
- 23:33 Украинские Украинские военные эвакуировали со Змеиного кота, который некоторое время прожил в оккупации - ВИДЕО