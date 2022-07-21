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Bloomberg: Россия в середине сентября планирует аннексировать пятую часть Украины

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Вероятно, что "голосования" планируются на 11 сентября

Bloomberg: Россия в середине сентября планирует аннексировать пятую часть Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Россия собирается аннексировать оккупированные украинские земли в середине сентября – на это время захватчики готовят так называемые "референдумы" о присоединении к РФ.

Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на свои источники.

"По словам трех собеседников, официальные лица готовятся организовать голосование в районах, которые в настоящее время контролируются российскими военными, и в любых других районах, которые россияне смогут захватить в ближайшие недели. Цель состоит в том, чтобы провести референдум о присоединении к России до 15 сентября", - пишет издание.

По данным собеседников издания, проектом аннексии украинских территорий руководит первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко, который регулярно посещает оккупированные территории, чтобы наблюдать за подготовкой так называемому "референдуму".

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Голосование должно пройти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Журналисты отмечают, что пока неясно, какие результаты голосования может получить Россия после того, как миллионы украинцев покинули свои дома после 24 февраля, но вместе с тем они напоминают, что Кремль имеет "многолетний опыт фальсификации результатов внутренних выборов".

По данным Вloomberg, в то время как Россия создала оккупационные власти в захваченных регионах Украины, ввела рубль для расчетов и начала раздавать свои паспорта, многие оставшиеся жители ОРДЛО считают ее войска оккупантами.

Также издание отмечает, что международное сообщество, вероятно, будет считать какие-либо референдумы незаконными, как это было, когда Россия путем голосования под дулами автоматов аннексировала Крым в 2014 году.

Если РФ удастся аннексировать все захваченные на сегодня территории, то она будет контролировать примерно пятую часть Украины, в том числе наземное сообщение с Крымом и ключевые для украинского экспорта транспортные маршруты в Черном море.

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В статье: война с Россией
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