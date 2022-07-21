У россиян возникли проблемы с ремонтом Антоновского моста на Херсонщине - ОВА

С ремонтом Антоновского моста на оккупированной территории Херсонской области возникли проблемы. Теперь рашисты не могу перебрасывать тяжелое вооружение.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"Фактически как сутки оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение и свои боеприпасы через Антоновский мост. Более того, для анонсированного ремонта нет специалистов. Все местные профессионалы уехали. Будут искать кого-то в Крыму. Это время.

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И опять же оцените ювелирную работу ВСУ – легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян – нет", – пояснил он.

Напомним, ранее оккупанты сообщили об обстреле Антоновского моста в Херсоне. ВСУ по поводу моста хранят молчание.

В облсовете также заявили, что мост поврежден, но пока пригоден к эксплуатации.