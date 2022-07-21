Лукашенко в очередной раз продлил военные "учения" в Беларуси

Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной снова продлили – на этот раз, по меньшей мере, до 31 июля.

Об этом сообщает телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

О том, что обучение ВС РБ в Беларуси продлено как минимум до 31 июля, свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах.

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По данным талеграм-канала, с конца апреля в Беларуси продолжали военные учения "на неделю" уже 13 раз. Ожидаемые даты завершения обучения на полигонах: