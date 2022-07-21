  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Лукашенко в очередной раз продлил военные "учения" в Беларуси
В тренде

Лукашенко в очередной раз продлил военные "учения" в Беларуси

Общие новости
(1 голосов)

На этот раз - до конца июля

Лукашенко в очередной раз продлил военные "учения" в Беларуси

фото из свободных источников

Новина українською

Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной снова продлили – на этот раз, по меньшей мере, до 31 июля.

Об этом сообщает телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

О том, что обучение ВС РБ в Беларуси продлено как минимум до 31 июля, свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах.

Читайте такжеMoody's: Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам

По данным талеграм-канала, с конца апреля в Беларуси продолжали военные учения "на неделю" уже 13 раз. Ожидаемые даты завершения обучения на полигонах:

  • Борисовский (227) до 31.07;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 31.07;
  • Гожский (под Гродно) до 29.07;
  • Брестский до 31.07;
  • Репище (Осиповичи) до 29.07;
  • Марьина Горка до 31.07;
  • Лосвидо (под Витебском) до 31.07;
  • Неман (под Березовкой) до 30.07;
  • Обуз-Лесновский (под Барановичами) 29.07;
  • Чепелево (под Слонимом) до 29:07;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 30.07;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 29.07;
  • Заслоновое (под Лепелем) до 31.07.

Лукашенко в очередной раз продлил военные "учения" в Беларуси - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде