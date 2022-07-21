Лукашенко в очередной раз продлил военные "учения" в Беларуси
На этот раз - до конца июля
фото из свободных источников
Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной снова продлили – на этот раз, по меньшей мере, до 31 июля.
Об этом сообщает телеграм-канал "Беларускі Гаюн".
О том, что обучение ВС РБ в Беларуси продлено как минимум до 31 июля, свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах.
По данным талеграм-канала, с конца апреля в Беларуси продолжали военные учения "на неделю" уже 13 раз. Ожидаемые даты завершения обучения на полигонах:
- Борисовский (227) до 31.07;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 31.07;
- Гожский (под Гродно) до 29.07;
- Брестский до 31.07;
- Репище (Осиповичи) до 29.07;
- Марьина Горка до 31.07;
- Лосвидо (под Витебском) до 31.07;
- Неман (под Березовкой) до 30.07;
- Обуз-Лесновский (под Барановичами) 29.07;
- Чепелево (под Слонимом) до 29:07;
- Доманово (под Ивацевичами) до 30.07;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 29.07;
- Заслоновое (под Лепелем) до 31.07.
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