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Россияне загнали тяжелую технику и взрывчатку в машинный зал энергоблока ЗАЭС

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Доступ пожарных становится невозможным, риск пожара многократно возрастает

Россияне загнали тяжелую технику и взрывчатку в машинный зал энергоблока ЗАЭС

t.me/energoatom_ua

Новина українською

Российские военные загнали не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС.

Об этом сообщает Энергоатом.

"Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится сейчас совсем рядом с оборудованием, обеспечивающим работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, военная техника захватчиков сделала невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к машзалу энергоблока №1. Следовательно, риск пожара многократно возрастает, а его тушение становится крайне проблематичным. Если же пожар произойдет, например, из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут быть равны той, которая произошла во время аварии на ЧАЭС.

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В статье: война с Россией
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