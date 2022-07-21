Россияне загнали тяжелую технику и взрывчатку в машинный зал энергоблока ЗАЭС
Доступ пожарных становится невозможным, риск пожара многократно возрастает
t.me/energoatom_ua
Российские военные загнали не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС.
Об этом сообщает Энергоатом.
"Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится сейчас совсем рядом с оборудованием, обеспечивающим работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора", - говорится в сообщении.
Как отмечается, военная техника захватчиков сделала невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к машзалу энергоблока №1. Следовательно, риск пожара многократно возрастает, а его тушение становится крайне проблематичным. Если же пожар произойдет, например, из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут быть равны той, которая произошла во время аварии на ЧАЭС.
Популярное сейчас
- Немощность Динамо в атаке – не ситуативная проблема. Команда Луческу играет так в еврокубках третий сезон подряд
- Похоже на издевку. Германия передаст Украине танки, но по одному в месяц и с апреля 2023-го
- Пресс-конференция Луческу после игры с Фенербахче: Мы не решились рисковать в этой ситуации
- Генштаб ВСУ: Враг сосредотачивает основные усилия на продвижении в направлении Бахмута
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
Новости по теме
- 00:25 Украинские Чтобы выбраться из Украины, отец посоветовал оккупанту сломать руку или ногу - перехват СБУ
- 00:08 Украинские Танки на огороде. Жители Киевщины приспособили остатки вражеской техники для ландшафтного дизайна. ФОТО
- 23:51 Украинские США включили россию в список стран, поддерживающих торговлю людьми