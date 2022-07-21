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Россияне отменили традиционный парад ВМФ в Севастополе

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(1 голосов)

А что случилось?

Россияне отменили традиционный парад ВМФ в Севастополе

Фото - twitter.com/Osinttechnical

Новина українською

Российская Федерация отменила военный парад в оккупированном Севастополе, который традиционно планировался на День Военно-морского флота 31 июля.

Об этом сообщают крымские СМИ ссылаясь на пресс-службу Черноморского флота.

В городе и на пристани намечены различные мероприятия, но парада не будет. Причины отмены парада не сообщаются.

Интересно, что не так давно местные оккупационные власти заявляли, что парад, вероятно будет. В связи с этим, в Севастополе предприимчивые рестораторы и турагентства активно продавали места на террасах с видом на бухту и катерах, чтобы туристы "сполна насладились морским парадом".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Черноморчик (Одесса )
21.07.2022 в 21:49
А я так мечтал о Перл Харборе в Севастополе во время парада . Так что б хоп бововна и флота нет .
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0
0
численко (Кривой Рог)
21.07.2022 в 20:55
Как бы" салидна" не работала Ворскла,- всё равно "красивые" мячи в свои ворота...
Ответить
0
0
численко (Кривой Рог)
21.07.2022 в 20:53
Как бы" салидна" не работала Ворскла,- всё равно "красивые" мячи в свои ворота...
Ответить
0
0

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