Россияне отменили традиционный парад ВМФ в Севастополе

Российская Федерация отменила военный парад в оккупированном Севастополе, который традиционно планировался на День Военно-морского флота 31 июля.

Об этом сообщают крымские СМИ ссылаясь на пресс-службу Черноморского флота.

В городе и на пристани намечены различные мероприятия, но парада не будет. Причины отмены парада не сообщаются.