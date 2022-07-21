Россияне отменили традиционный парад ВМФ в Севастополе
А что случилось?
Фото - twitter.com/Osinttechnical
Российская Федерация отменила военный парад в оккупированном Севастополе, который традиционно планировался на День Военно-морского флота 31 июля.
Об этом сообщают крымские СМИ ссылаясь на пресс-службу Черноморского флота.
В городе и на пристани намечены различные мероприятия, но парада не будет. Причины отмены парада не сообщаются.
Интересно, что не так давно местные оккупационные власти заявляли, что
Популярное сейчас
- "Здесь можно только убирать". Украинские подростки показали, как выглядит сейчас стадион в Мариуполе
- Бывший игрок Шахтера возглавил клуб из Бразилии
- Россияне ударили по одному из самых густонаселенных районов Харькова
- Отец ликвидированного в Украине оккупанта купил на гробовые деньги автомобиль Лада - ВИДЕО
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:25 Украинские Чтобы выбраться из Украины, отец посоветовал оккупанту сломать руку или ногу - перехват СБУ
- 00:08 Украинские Танки на огороде. Жители Киевщины приспособили остатки вражеской техники для ландшафтного дизайна. ФОТО
- 23:51 Украинские США включили россию в список стран, поддерживающих торговлю людьми