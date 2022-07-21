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44 это не 70. Зеленский с намеком на путина опроверг фейки о проблемах со здоровьем

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Президент в форме и отлично себя чувствует

44 это не 70. Зеленский с намеком на путина опроверг фейки о проблемах со здоровьем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, чтобы опровергнуть фейковые сообщения о якобы его тяжелом состоянии здоровья, которые из-за хакерской атаки прозвучали в эфире украинских радиостанций.

"Сегодня Россия запустила очередные фейки, что президент Зеленский не руководит государством, потому что он находится в больнице, точнее в реанимации из-за своего тяжелого состояния. Тяжелое состояние здоровья. Так вот, нахожусь я в кабинете", - заявил президент.

По словам Зеленского, так хорошо, как сейчас, он еще никогда себя не чувствовал.

Он добавил, что плохая новость для всех, кто запускает подобные фейки, – что таких, как он, – 40 миллионов.

"При всем уважении к пожилым людям, но 44 это не 70 (президенту России Владимиру Путину 7 октября будет 70 лет – ред.). Слава Украине", – подытожил Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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