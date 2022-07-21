Украинцы определились, что нужно сделать с советским гербом на щите Родины-матери
В Дие завершилось голосование
фото из свободных источников
Большинство украинцев считают, что советскую символику на щите столичного монумента "Батькивщина-мать" необходимо заменить украинским гербом.
Об этом свидетельствует опрос граждан в "Дии", завершившийся 21 июля, сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
В целом украинцам предложили три варианта изменения символики на монументе. За то, чтобы на щите "Батькивщины-мать" был раположен один из государственных символов Украины, проголосовали 85% от общего количества опрашиваемых около 780 тысяч человек.
Меньше всего голосов (6%) среди украинцев набрал вариант в опросе "оставить все как есть". Еще 9% опрашиваемых проголосовали за снятие советского герба и оставить щит чистым.
"Да, мы могли все сделать без консультаций с общественностью. Сделать по своему усмотрению. Но я уверен, что диалог с обществом – крайне важен. Его нужно инициировать по таким вопросам, тем более когда нам это ничего не стоит", – подчеркнул Ткаченко и признался, что отдал свой голос за установку тризуба на щите "Батькивщины-мать".
Отметим, что некоторые общественники и эксперты высказывали неудовольствие от того, что в опросе не было варианта о полном демонтаже монумента.
Также некоторые юристы заявляли, что вариант "оставить все как есть" противоречит закону Украины о декомуннизации.
Впрочем, Ткаченко подчеркнул, что сейчас демонтаж монумента "точно не ко времени". В частности, причиной министр назвал огромные средства, в которых нуждается этот процесс.
Кроме того, в Минкульте напомнили, что монумент "Батькивщина-мать" охраняется законами:
- "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики"
- "Об охране культурного наследия" как произведение искусства и объект культурного наследия"
- "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" как памятник в память участников и жертв Второй мировой войны и одновременно памятник Второй мировой войны"
"Батькивщина-мать" – самая высокая монументальная скульптура в Европе, расположенная на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
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