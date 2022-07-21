$12 тыс за непригодность к военной службе - на Одесщине разоблачена схема продажи документов

В Одесской области правоохранителями разоблачена группа лиц, организовавших схему оформления документов о непригодности к военной службе для военнообязанных.

Об этом сообщает Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

По данным следствия, группа лиц, в состав которой входили два гражданских и должностных лица Болградского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области, предложили военнообязанному гражданину Украины за неправомерную выгоду в сумме 12 000 долларов США выдать ему документы о непригодности к военной службе и снятие с военного учета, необходимое для выезда за границу во время действия военного положения в государстве.

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20 июля, при непосредственном получении денежных средств, которое происходило под контролем правоохранителей, один из участников группы, житель Одесской области, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Устанавливаются все участники преступной группы, включая военных должностных лиц и работников медицинских учреждений.