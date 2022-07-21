$12 тыс за непригодность к военной службе - на Одесщине разоблачена схема продажи документов
Один из участников схемы задержан, устанавливаются все участники преступной группы
Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону
В Одесской области правоохранителями разоблачена группа лиц, организовавших схему оформления документов о непригодности к военной службе для военнообязанных.
Об этом сообщает Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.
По данным следствия, группа лиц, в состав которой входили два гражданских и должностных лица Болградского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области, предложили военнообязанному гражданину Украины за неправомерную выгоду в сумме 12 000 долларов США выдать ему документы о непригодности к военной службе и снятие с военного учета, необходимое для выезда за границу во время действия военного положения в государстве.
20 июля, при непосредственном получении денежных средств, которое происходило под контролем правоохранителей, один из участников группы, житель Одесской области, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Устанавливаются все участники преступной группы, включая военных должностных лиц и работников медицинских учреждений.
Популярное сейчас
- "Бессовестные миллионеры издеваются над нами". Сабо раскритиковал трансляторов матча Динамо
- Россияне ударили по одному из самых густонаселенных районов Харькова
- Зинченко присоединился к Арсеналу в США
- Отец ликвидированного в Украине оккупанта купил на гробовые деньги автомобиль Лада - ВИДЕО
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
Новости по теме
- 00:25 Украинские Чтобы выбраться из Украины, отец посоветовал оккупанту сломать руку или ногу - перехват СБУ
- 23:51 Украинские США включили россию в список стран, поддерживающих торговлю людьми
- 23:14 Украинские "Есть новые обязательства по суше, морю и небу" - Резников подвел первые итоги Рамштайна-4