  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оккупанты готовятся "присоединить" юг Украины к России - разведка
В тренде

Оккупанты готовятся "присоединить" юг Украины к России - разведка

Общие новости
(1 голосов)

На это направлены последние заявления Лаврова

Оккупанты готовятся "присоединить" юг Украины к России - разведка

фото из свободных источников

Новина українською

В военной разведке Украины считают, что заявление российских властей о "расширении географических границ спецоперации" является основанием для присоединения к РФ оккупированных территорий на юге Украины.

Об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его мнению, глава российского МИД Сергей Лавров сделал такое заявление для подготовки международного сообщества к продвижению политики по "защите русскоязычного населения в Украине".

Скибицкий добавил, что россияне планируют провести так называемые "референдумы" или другим путем присоединить оккупированные территории к России, в частности, Херсонщине и Запорожской области.

"Мы уже знаем, что на оккупированных территориях созданы избирательные участки, оккупанты активно составляют списки для проведения референдума.

На этих территориях гуманитарная ситуация очень сложная, жесткий контроль россиян за нашими гражданами. Поэтому посоветовать что-то очень сложно. Однако необходимо поддерживать боевой дух. Движение сопротивления оно действует и вы видите его результаты", - заявил Скибицкий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде