Оккупанты готовятся "присоединить" юг Украины к России - разведка

В военной разведке Украины считают, что заявление российских властей о "расширении географических границ спецоперации" является основанием для присоединения к РФ оккупированных территорий на юге Украины.

Об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его мнению, глава российского МИД Сергей Лавров сделал такое заявление для подготовки международного сообщества к продвижению политики по "защите русскоязычного населения в Украине".

Скибицкий добавил, что россияне планируют провести так называемые "референдумы" или другим путем присоединить оккупированные территории к России, в частности, Херсонщине и Запорожской области.

"Мы уже знаем, что на оккупированных территориях созданы избирательные участки, оккупанты активно составляют списки для проведения референдума.

На этих территориях гуманитарная ситуация очень сложная, жесткий контроль россиян за нашими гражданами. Поэтому посоветовать что-то очень сложно. Однако необходимо поддерживать боевой дух. Движение сопротивления оно действует и вы видите его результаты", - заявил Скибицкий.