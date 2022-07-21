Десятки гаубиц, беспилотники и многое другое. Британия анонсировала новые поставки в Украину
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с отчете в Парламенте
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обнародовал детали следующего пакета британской военной поддержки Украине, включая планы отправить десятки артиллерийских установок, сотни беспилотников, 50 000 артиллерийских снарядов и сотни противотанковых.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.
В частности, более двадцати 155-мм самоходных установок M109 и тридцати шести 105-мм артиллерийских установок L119 в скором времени поступят из Соединенного Королевства, сообщил Уоллес сегодня в отчете в Парламенте Британии.
Также он добавил, что появятся радиолокационные системы контрбатарейной борьбы и более 50 000 боеприпасов для существующей в Украине артиллерии советских времен.
Соединенное Королевство также пришлет более 1600 единиц противотанкового оружия в ближайшие недели, а также беспилотники, включая сотни воздушных боеприпасов.
Министр отметил, что в Украину уже отправлено 6900 единиц противотанкового оружия NLAW, Javelin, Brimstone и другого, а также 16 тысяч артиллерийских снарядов, шесть машин Stormer с зенитно-ракетным комплексом Starstreak и сотни ракет.
Соединенное Королевство также поставило морские ракеты Brimstone, реактивные системы залпового огня, 120 боевых бронированных машин и большое количество нелетальной помощи, включая более 82 000 шлемов, 8 450 комплектов бронежилетов и более 5 000 приборов ночного видения.
"Масштабы и ассортимент предоставляемого нами оборудования демонстрируют силу нашей решимости. Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим, чтобы Украина имела инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина", - заявил Уоллес.
Отмечается, что увеличение пособия происходит после того, как в июне премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Соединенное Королевство предоставит Украине еще один миллиард фунтов стерлингов военной поддержки.
Финансирование, благодаря которому военная поддержка Соединенного Королевства с начала войны достигают 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, ознаменует новый этап в поддержке международного сообщества, что позволит Украине выйти за пределы доблестной защиты от незаконного российского вторжения и начать наступательные операции.
При этом, следующий этап военной поддержки, оплачиваемый за счет этого дополнительного финансирования, будет включать в себя еще более совершенные системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и инновационное новое оборудование для электронной борьбы.
Это произошло после того, как Соединенное Королевство приступило к масштабной учебной операции для украинских сил, потенциал которой составляет возможность подготовить до 10 000 солдат.
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