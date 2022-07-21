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Десятки гаубиц, беспилотники и многое другое. Британия анонсировала новые поставки в Украину

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с отчете в Парламенте

Десятки гаубиц, беспилотники и многое другое. Британия анонсировала новые поставки в Украину

фото из свободных источников

Новина українською

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обнародовал детали следующего пакета британской военной поддержки Украине, включая планы отправить десятки артиллерийских установок, сотни беспилотников, 50 000 артиллерийских снарядов и сотни противотанковых.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

В частности, более двадцати 155-мм самоходных установок M109 и тридцати шести 105-мм артиллерийских установок L119 в скором времени поступят из Соединенного Королевства, сообщил Уоллес сегодня в отчете в Парламенте Британии.

Также он добавил, что появятся радиолокационные системы контрбатарейной борьбы и более 50 000 боеприпасов для существующей в Украине артиллерии советских времен.

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Соединенное Королевство также пришлет более 1600 единиц противотанкового оружия в ближайшие недели, а также беспилотники, включая сотни воздушных боеприпасов.

Министр отметил, что в Украину уже отправлено 6900 единиц противотанкового оружия NLAW, Javelin, Brimstone и другого, а также 16 тысяч артиллерийских снарядов, шесть машин Stormer с зенитно-ракетным комплексом Starstreak и сотни ракет.

Соединенное Королевство также поставило морские ракеты Brimstone, реактивные системы залпового огня, 120 боевых бронированных машин и большое количество нелетальной помощи, включая более 82 000 шлемов, 8 450 комплектов бронежилетов и более 5 000 приборов ночного видения.

"Масштабы и ассортимент предоставляемого нами оборудования демонстрируют силу нашей решимости. Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим, чтобы Украина имела инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина", - заявил Уоллес.

Отмечается, что увеличение пособия происходит после того, как в июне премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Соединенное Королевство предоставит Украине еще один миллиард фунтов стерлингов военной поддержки.

Финансирование, благодаря которому военная поддержка Соединенного Королевства с начала войны достигают 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, ознаменует новый этап в поддержке международного сообщества, что позволит Украине выйти за пределы доблестной защиты от незаконного российского вторжения и начать наступательные операции.

При этом, следующий этап военной поддержки, оплачиваемый за счет этого дополнительного финансирования, будет включать в себя еще более совершенные системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и инновационное новое оборудование для электронной борьбы.

Это произошло после того, как Соединенное Королевство приступило к масштабной учебной операции для украинских сил, потенциал которой составляет возможность подготовить до 10 000 солдат.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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