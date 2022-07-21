"Это награда для каждого украинца": Виталий Кличко получил престижную награду за мужество

Виталий Кличко стал лауреатом престижной награды имени Артура Эша за мужество, которое ежегодно присуждает комитет ESPY Awards. Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе, США, сообщает персональный сайт Кличко.

"Получить эту награду - большая честь для меня. Убежден, что это – признание храбрости и несокрушимости украинского народа, который отважно противостоит российскому агрессору. Это награда каждого, кто защищает независимость и свободу Украины. Украинцы показали, что не станут на колени. Мы выстоим и победим!", - прокомментировал присуждение награды Виталий Кличко.

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Также он поблагодарил всех партнеров и друзей, которые помогают и поддерживают Украину.

От имени Кличко, который находится в Киеве и не смог присутствовать на церемонии, награду получил американский актер Дуэйн Джонсон. Во время мероприятия организаторы показали документальный фильм о Виталии Кличко.

Ранее награду имени Артура Эша за мужество получали Мухаммед Али, Нельсон Мандела и другие известные личности.

ESPYS Arthur Ashe Award for Courage from Vic Morren on Vimeo.