"Не надо РСЗО и ПВО". Лукашенко говорит, что Украина должна сесть за стол переговоров и отказаться от захваченных россией территорий

Войну, которую 24 февраля против Украины начала Россия, можно закончить хоть сейчас, но есть условие. Об этом в интервью Agence France-Presse сказал считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко.

Видеофрагмент интервью опубликован 21 июля в Telegram-канале "Пул Первого", который освещает деятельность Лукашенко.

Главред бюро агентства в Москве Антуан Ламброскини спросил политика, как, по его мнению, закончится война.

"Это все зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну", – ответил Лукашенко.

По его мнению, Украина должна "сесть за стол переговоров".

"И согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация и прочее – это философия... Главное – безопасность России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатства России, не отступится от этого", – считает Лукашенко.

По его словам, "не надо Украине [западные] РСЗО и ПВО, которые бьют там на 200–300 км, 500 км".

"Не надо такие ракеты. Зачем? Украине надо то, чтобы обеспечить мир у себя. А тогда Россия даст гарантии безопасности Украине", – говорит Лукашенко.

При этом Лукашенко считает, что "Херсон, Донецк, Луганск" – это "уже не обсуждается".

"Можно было говорить в феврале-марте об этом. Понимаете, там живут русские люди, которых украинцы гнобили. А зачем?… Зачем тогда было русский язык запрещать, зачем было внутри Украины проводить ту политику, которую проводили Порошенко, Зеленский? Они же все время изнутри толкали Украину этим самым к войне", – считает он.