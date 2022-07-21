"Не надо РСЗО и ПВО". Лукашенко говорит, что Украина должна сесть за стол переговоров и отказаться от захваченных россией территорий
Бульбофюрер снова наговорил кучу всего
фото из свободных источников
Войну, которую 24 февраля против Украины начала Россия, можно закончить хоть сейчас, но есть условие. Об этом в интервью Agence France-Presse сказал считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко.
Видеофрагмент интервью опубликован 21 июля в Telegram-канале "Пул Первого", который освещает деятельность Лукашенко.
Главред бюро агентства в Москве Антуан Ламброскини спросил политика, как, по его мнению, закончится война.
"Это все зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну", – ответил Лукашенко.
По его мнению, Украина должна "сесть за стол переговоров".
"И согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация и прочее – это философия... Главное – безопасность России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатства России, не отступится от этого", – считает Лукашенко.
По его словам, "не надо Украине [западные] РСЗО и ПВО, которые бьют там на 200–300 км, 500 км".
"Не надо такие ракеты. Зачем? Украине надо то, чтобы обеспечить мир у себя. А тогда Россия даст гарантии безопасности Украине", – говорит Лукашенко.
При этом Лукашенко считает, что "Херсон, Донецк, Луганск" – это "уже не обсуждается".
"Можно было говорить в феврале-марте об этом. Понимаете, там живут русские люди, которых украинцы гнобили. А зачем?… Зачем тогда было русский язык запрещать, зачем было внутри Украины проводить ту политику, которую проводили Порошенко, Зеленский? Они же все время изнутри толкали Украину этим самым к войне", – считает он.
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