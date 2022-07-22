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После отставки премьера президент Италии распустил и парламент

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Политический кризис в Италии усугубляется

После отставки премьера президент Италии распустил и парламент

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Италии Серджо Матарелла в четверг подписал декрет о роспуске парламента, что означает проведение досрочных выборов. Об этом сообщает Rai.

Свое решение Матарелла принял после консультаций со спикерами обеих палат итальянского парламента в соответствии со статьей 88 Конституции.

Таким образом, в Италии должны пройти досрочные выборы. Итальянские СМИ называют наиболее вероятной датой их проведения 25 сентября.

Напомним, что перед тем Матарелла со второго раза принял отставку премьера Марио Драги.

Отмечается, что правые партии выступали за роспуск правительства и проведение досрочных выборов, где рассчитывают улучшить свой результат.

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В статье: война с Россией
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