После отставки премьера президент Италии распустил и парламент
Политический кризис в Италии усугубляется
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Президент Италии Серджо Матарелла в четверг подписал декрет о роспуске парламента, что означает проведение досрочных выборов. Об этом сообщает Rai.
Свое решение Матарелла принял после консультаций со спикерами обеих палат итальянского парламента в соответствии со статьей 88 Конституции.
Таким образом, в Италии должны пройти досрочные выборы. Итальянские СМИ называют наиболее вероятной датой их проведения 25 сентября.
Напомним, что перед тем Матарелла
Отмечается, что правые партии выступали за роспуск правительства и проведение досрочных выборов, где рассчитывают улучшить свой результат.
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