После отставки премьера президент Италии распустил и парламент

Президент Италии Серджо Матарелла в четверг подписал декрет о роспуске парламента, что означает проведение досрочных выборов. Об этом сообщает Rai.

Свое решение Матарелла принял после консультаций со спикерами обеих палат итальянского парламента в соответствии со статьей 88 Конституции.

Таким образом, в Италии должны пройти досрочные выборы. Итальянские СМИ называют наиболее вероятной датой их проведения 25 сентября.

Напомним, что перед тем Матарелла со второго раза принял отставку премьера Марио Драги .

Отмечается, что правые партии выступали за роспуск правительства и проведение досрочных выборов, где рассчитывают улучшить свой результат.