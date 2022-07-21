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MI6: Россияне вот-вот выдохнутся. Это даст украинцам момент для контрудара

Общие новости
(1 голосов)

Глава британской разведки высказал мнение о нынешнем положении на фронтах в Украине

MI6: Россияне вот-вот выдохнутся. Это даст украинцам момент для контрудара

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские военные, вероятно, возьмут какую-то операционную паузу в ближайшие несколько недель. Это прекрасная возможность для украинской армии воспользоваться затишьем и нанести удар.

Об этом заявил глава британской разведки Ричард Мур, его цитирует Sky News.

"Я думаю, что россияне вот-вот выдохнутся. Я думаю, что наша оценка заключается в том, что россиянам будет все труднее поставлять военную силу в течение следующих нескольких недель.

Им придется как-то остановиться, и это даст украинцам возможность нанести контрудар", - сказал он.

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Ричард добавил, за последние несколько недель военные эксперты заявили, что жертвы с обеих сторон становятся неприемлемыми и могут привести к замедлению конфликта.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Papaye (Dnipro)
22.07.2022 в 00:50
Якось я від Альоши у квітні чув, що в них ось-ось закінчаться ракети....
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.07.2022 в 00:18
А та мі 6 добре порахувала скільки потрібно для контрудару і скільки наразі маємо?
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