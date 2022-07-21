MI6: Россияне вот-вот выдохнутся. Это даст украинцам момент для контрудара
Глава британской разведки высказал мнение о нынешнем положении на фронтах в Украине
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Российские военные, вероятно, возьмут какую-то операционную паузу в ближайшие несколько недель. Это прекрасная возможность для украинской армии воспользоваться затишьем и нанести удар.
Об этом заявил глава британской разведки Ричард Мур, его цитирует Sky News.
"Я думаю, что россияне вот-вот выдохнутся. Я думаю, что наша оценка заключается в том, что россиянам будет все труднее поставлять военную силу в течение следующих нескольких недель.
Им придется как-то остановиться, и это даст украинцам возможность нанести контрудар", - сказал он.
Ричард добавил, за последние несколько недель военные эксперты заявили, что жертвы с обеих сторон становятся неприемлемыми и могут привести к замедлению конфликта.
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