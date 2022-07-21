Правозащитники: Россияне мобилизировали в ОРДЛО 100 000 человек, четверть из них погибли
Такие данные приводят правозащитники
По данным правозащитников, Россия принудительно мобилизовала на войну против Украины более 100 000 тысяч жителей оккупированного Донбасса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию основателя "Восточной правозащитной группы" Павла Лисянского.
По его словам, принудительная мобилизация началась еще в 2021 году, когда мужчин отправляли на так называемые сборы. Это позволило оккупантам собрать данные об около 50 000 резервистах, чтобы в течение 22-23 февраля 2022 года их быстро мобилизовать.
"По нашим данным, случаев принудительной мобилизации было более 100 000. Но не нужно думать, что все они были отправлены на фронт. На конец апреля было 23 000 погибших именно среди принудительно мобилизованных. Это страшная цифра", - отметил Лисянский.
Напомним, ранее начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявлял, что россияне мобилизуют на Луганщине
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