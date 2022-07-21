Арахамия рассказал, когда будет назначен новый Генпрокурор
Глава фракции Слуга народа, видимо, что-то знает
фото из свободных источников
Нового генерального прокурора Украины назначат в ближайшие 10 дней.
Об этом сообщает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Он отметил, что первой и самой главной задачей чиновника должно стать назначение руководителя САП, как этого требует президент Владимир Зеленский.
Поэтому Арахамия обращается к Конкурсной комиссии по избранию руководителя ведомства с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок, чтобы с этим вопросом не было никаких задержек.
Напомним, 19 июля Верховная рада с подачи президента Украины
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