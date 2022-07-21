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Арахамия рассказал, когда будет назначен новый Генпрокурор

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(1 голосов)

Глава фракции Слуга народа, видимо, что-то знает

Арахамия рассказал, когда будет назначен новый Генпрокурор

фото из свободных источников

Новина українською

Нового генерального прокурора Украины назначат в ближайшие 10 дней.

Об этом сообщает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что первой и самой главной задачей чиновника должно стать назначение руководителя САП, как этого требует президент Владимир Зеленский.

Поэтому Арахамия обращается к Конкурсной комиссии по избранию руководителя ведомства с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок, чтобы с этим вопросом не было никаких задержек.

Напомним, 19 июля Верховная рада с подачи президента Украины уволила Ирину Венедиктову с должности генпрокурора.

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В статье: война с Россией Давид Арахамия
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Комментарии (1)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
21.07.2022 в 23:19
жаль что не назначат генпрокурором человека который возьмёт за жабры этого ..... и ему подобных из ......зелени
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