Spiegel: Европол говорит о признаках контрабанды стрелкового оружия из Украины
Издание ссылается на слова спикера Европола Япа Оп Ген Оорта
Getty Images/Global Images Ukraine
Европейское полицейское управление (Европол) заявляет о признаках контрабанды оружия из Украины.
Об этом заявил спикер Европола Яп Оп Ген Оорт, сообщает Spiegel.
По его словам, были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения.
Также, отметил он, расследователи из стран ЕС обнаружили "признаки торговли тяжелым военным вооружением", не уточнив, о каком именно оружии идет речь.
"Есть риск, что оружие попадет в руки организованных преступников или террористов", - сказал спикер.
Ранее о беспокойстве Европола сообщил немецкий вещатель SWR. Канал процитировал конфиденциальное письмо, которое, по данным расследователей, "преступные сети активны в регионе и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, включая военное оружие".
Популярное сейчас
- Нацсовет аннулировал телевизионные лицензии Медиа Группы Украина Рината Ахметова
- Бывший капитан футзальной сборной Украины перешел в российский клуб
- Россияне ударили по одному из самых густонаселенных районов Харькова
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
- Одна из самых известных футбольных пар расходится. Тотти и его жена подают на развод. ФОТО
Новости по теме
- 00:42 Украинские Оккупанты из-за боязни обстрелов начали прятать танки у энергоблоков Запорожской АЭС
- 00:08 Украинские Танки на огороде. Жители Киевщины приспособили остатки вражеской техники для ландшафтного дизайна. ФОТО
- 23:33 Украинские Украинские военные эвакуировали со Змеиного кота, который некоторое время прожил в оккупации - ВИДЕО