  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Spiegel: Европол говорит о признаках контрабанды стрелкового оружия из Украины
В тренде

Spiegel: Европол говорит о признаках контрабанды стрелкового оружия из Украины

Общие новости
(1 голосов)

Издание ссылается на слова спикера Европола Япа Оп Ген Оорта

Spiegel: Европол говорит о признаках контрабанды стрелкового оружия из Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Европейское полицейское управление (Европол) заявляет о признаках контрабанды оружия из Украины.

Об этом заявил спикер Европола Яп Оп Ген Оорт, сообщает Spiegel.

По его словам, были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения.

Также, отметил он, расследователи из стран ЕС обнаружили "признаки торговли тяжелым военным вооружением", не уточнив, о каком именно оружии идет речь.

Читайте такжеБеларусь открыла границы для контрабанды подсанкционных товаров

"Есть риск, что оружие попадет в руки организованных преступников или террористов", - сказал спикер.

Ранее о беспокойстве Европола сообщил немецкий вещатель SWR. Канал процитировал конфиденциальное письмо, которое, по данным расследователей, "преступные сети активны в регионе и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, включая военное оружие".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Весела Дача (Кривий Ріг)
21.07.2022 в 21:33
Колбасники мордорские деньги отрабатывают.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде