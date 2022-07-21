Spiegel: Европол говорит о признаках контрабанды стрелкового оружия из Украины

Европейское полицейское управление (Европол) заявляет о признаках контрабанды оружия из Украины.

Об этом заявил спикер Европола Яп Оп Ген Оорт, сообщает Spiegel.

По его словам, были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения.

Также, отметил он, расследователи из стран ЕС обнаружили "признаки торговли тяжелым военным вооружением", не уточнив, о каком именно оружии идет речь.

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"Есть риск, что оружие попадет в руки организованных преступников или террористов", - сказал спикер.

Ранее о беспокойстве Европола сообщил немецкий вещатель SWR. Канал процитировал конфиденциальное письмо, которое, по данным расследователей, "преступные сети активны в регионе и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, включая военное оружие".