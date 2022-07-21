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Лукашенко: Да, мы участвуем в операции, но мы людей не убиваем

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Лукашенко: Да, мы участвуем в операции, но мы людей не убиваем

фото з відкритих джерел

Новина українською

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь помогает России в агрессии против Украины.

Об этом Лукашенко рассказал агентству Франс Пресс, цитируемое белорусским агентством "Белта".

По словам Лукашенко, Беларусь "ни техникой, ни живой силой не воюет в Украине". Он также признал, что с белорусской территории были нанесены удары по военным объектам Украины, но это было сделано вроде бы "в превентивных целях".

"Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? Вы хотите сказать, что я должен сидеть и ждать, пока на голову белорусского народа ракеты начнут падать? Нет".

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"Я поддерживаю Россию в том, что они вас предупредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО – не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы воюете: ваши наемники и ваше оружие". Так вы еще большие агрессоры, чем я".

"Мы до сих пор говорим: да, мы участвуем в операции. Но как: мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину россиянам. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей, которые принимали на территорию Беларуси. Мы лекарства передавали и передаем украинцам, и россиянам. Это наше участие в этой операции. Мы людей не убиваем".

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В статье: Александр Лукашенко война с Россией
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.07.2022 в 22:02
Іпанько давно з глузду з'їхало....але не думав, що так далеко заїхав....
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