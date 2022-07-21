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В Турции назвали дату подписания соглашения по экспорту зерна из Украины

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(2 голосов)

В Турцию едет генсек ООН, стороны уже обо всем договорились

В Турции назвали дату подписания соглашения по экспорту зерна из Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Украина, Россия, ООН и Турция подпишут соглашение о "зерновом коридоре" через Черное море завтра, 22 июля 2022 года.

Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.

Как сообщили в администрации президента Турции, подписание состоится завтра с участием представителей Украины, России, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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Также сообщается, что церемония пройдет в стамбульском Дворце Долмабахче в 16:30. Положительных результатов удалось добиться на встрече военных делегаций.

По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, принято решение о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон.

Также западные СМИ сообщают, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в Стамбул в четверг, 21 июля.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
21.07.2022 в 23:15
жрать извините захотели?убирайтесь вон из Украины,выдавайте военных преступников,выплачивайте компенсацию за всё содеянное вами,возвращайте всех пленных и вывезннных вами.и тогда может быть поговорим о хлебе.да ещё можете забрать в свою .....помойку всех желающих любителей ......"русского мира".
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Acsakal (Kharkiv)
21.07.2022 в 22:38
Яка взагалі може бути угода з парашею?! Вона одразу почне обробляти західні країни: "бачите, ми врятували людство від голодної смерті, ану швидко знімайте санкції..." До речі, а як там щодо продажу парашею зерна, вкраденого в України? Воно увійде в угоду чи як?
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