В Турции назвали дату подписания соглашения по экспорту зерна из Украины

Украина, Россия, ООН и Турция подпишут соглашение о "зерновом коридоре" через Черное море завтра, 22 июля 2022 года.

Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.

Как сообщили в администрации президента Турции, подписание состоится завтра с участием представителей Украины, России, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Также сообщается, что церемония пройдет в стамбульском Дворце Долмабахче в 16:30. Положительных результатов удалось добиться на встрече военных делегаций.

По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, принято решение о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон.

Также западные СМИ сообщают, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в Стамбул в четверг, 21 июля.