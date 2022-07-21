В Турции назвали дату подписания соглашения по экспорту зерна из Украины
В Турцию едет генсек ООН, стороны уже обо всем договорились
фото из свободных источников
Украина, Россия, ООН и Турция подпишут соглашение о "зерновом коридоре" через Черное море завтра, 22 июля 2022 года.
Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.
Как сообщили в администрации президента Турции, подписание состоится завтра с участием представителей Украины, России, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Также сообщается, что церемония пройдет в стамбульском Дворце Долмабахче в 16:30. Положительных результатов удалось добиться на встрече военных делегаций.
По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, принято решение о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон.
Также западные СМИ сообщают, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в Стамбул в четверг, 21 июля.
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