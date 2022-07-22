Ворскла переиграла АИК, каналы Футбол 1/2/3 лишились лицензий. Главные новости за 21 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 21 июля

Полтавская “Ворскла” обыграла шведский “АИК” в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. В первом тайме команда Виктора Скрипника забила два гола (Степанюк и Козыренко), но и пропустила столько же. После перерыва шведские болельщики увидели только один гол – и его забила “Ворскла”. Победу полтавчанам принес мяч Артема Челядина. В итоге – 3:2 в пользу “Ворсклы”.

21 июля на заседании Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию были аннулированы лицензии национальных телеканалов Украина, Украина24, НЛО.TV, Футбол 1/2/3, Индиго tv, ДОНБАС. В целом регулятор на заседании аннулировал лицензии 14 компаний, принадлежащих украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. В списке также два провайдера: спутниковая платформа Xtra.tv и ОТТ-платформа Oll.tv.

“Шахтер” официально сообщил о переходе экс-игрока “Колоса” Андрея Тотовицкого. 29-летний футболист подписал контракт до лета 2025-го года. “Ни секунды не сомневался - сразу дал добро на переход”, – сказал Тотовицкий.

"Кельн" направил письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину, в котором требует отстранить четыре белорусских клуба от участия в еврокубках. “Кельн” начнет выступать в Лиге конференций в раунде плей-офф и не сможет пересечься в “Шахтером” Солигорск, который отбирается через чемпионскую сетку. Три других белорусских клуба – “Динамо” Минск, “Гомель” и “БАТЭ” вчера проиграли свои первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций.

В возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный немецкий форвард Уве Зеелер. Всю свою профессиональную карьеру Зеелер провел в “Гамбурге”, забив за “динозавров” 404 гола в 476 матчах. Зеелер признавался футболистом года в Германии в 1960, 1964 и 1970 году, выигрывал чемпионат страны в сезоне-1959/60 и Кубок в 1963 году.

Сенегальский нападающий Садио Мане признан лучшим игроком сезона-2021/22 в Африке. В голосовании 30-летний бомбардир опередил египтянина Мохамеда Салаха и своего соотечественника Эдуара Менди. Для Мане это вторая награда Африканской конфедерации в карьере. Первую он получил в 2019 году.