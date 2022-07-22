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Украинская авиация уничтожила два российских склада боеприпасов в Херсонской области

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Украинская авиация уничтожила два российских склада боеприпасов в Херсонской области

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Оперативное командование "Південь" отчиталось о работе украинской авиации в четверг, 21 июля. Сообщается о 8 ударах по позициям врага и его запасам. А именно бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано пять ударов, а вертолетными парами – три.

Как следствие были поражены пять опорных пунктов и два склада боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины, а также нанесен удар по месту скопления вражеского личного состава Николаевской области.

Также ОК Південь сообщает, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 230 огневых задач. Подтверждены потери врага в составе: 35 россиян, самоходная гаубица "Мста-С", 2 беспилотных разведчика, 3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники. Окончательные потери уточняются.

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В статье: война с Россией
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