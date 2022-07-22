Ночью россияне выпустили 100 снарядов из РСЗО по Днепропетровщине, также обстреляна Николаевщина
Проклятый враг гатит и гатит
Резниченко Telegram-канал
В ночь на пятницу, 22 июля, российские оккупанты совершили массированную атаку на Днепропетровскую область. Один человек погиб, еще девять человек были ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, его дополнили глава военной администрации Александр Вилкул и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Также об обстрелах своего региона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Днепропетровщина. 22 июля. 07:37. Масштабная ночная атака на область. российская армия накрыла огнем три района: Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпустили до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Есть прорывы газопровода и водовода. Разрушен железнодорожный путь. Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно. В Покровской громаде враг ударил по складам. Разбило трансформатор – несколько сел без света".
"По Зеленодольской громаде ударили из ствольной артиллерии. Зацепило частный дом. Пожар там пожарные потушили. В Апостолово семь "прилетов". Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Информация еще уточняется".
"Сегодня, 22 июля, вражеским обстрелам подверглись Первомайская громада. Известно о попадании в здание магазина и в гаражный кооператив в пгт Первомайское. Около 05:00 были обстрелы села Новониколаевка. Попадания преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет. По предварительной информации, примерно в 07:30 происходили обстрелы в направлении населенных пунктов Киселевка и Максимовка. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", – отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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