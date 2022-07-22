В Германии сообщили, когда подготовят систему ПВО IRIS-T для Украины

Система противовоздушной обороны "IRIS-T" находится в Германии еще на стадии производства и будет готова для отправки в Украину в конце лета. Об этом сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в рамках беседы с журналистом DW.

"Наша проблема, как и у многих европейских государств, состоит в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, IRIS-T – одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, она будет готова в конце лета. И, таким образом, мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше".

Анналена Бербок добавила, что вопрос поставки Украине оружия – это не гонка за местом в рейтинге, речь идет о совместной поддержке Украины со стороны всего международного сообщества, стран-членов НАТО.