В Германии сообщили, когда подготовят систему ПВО IRIS-T для Украины
Она находится в производстве
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Система противовоздушной обороны "IRIS-T" находится в Германии еще на стадии производства и будет готова для отправки в Украину в конце лета. Об этом сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в рамках беседы с журналистом DW.
"Наша проблема, как и у многих европейских государств, состоит в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, IRIS-T – одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, она будет готова в конце лета. И, таким образом, мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше".
Анналена Бербок добавила, что вопрос поставки Украине оружия – это не гонка за местом в рейтинге, речь идет о совместной поддержке Украины со стороны всего международного сообщества, стран-членов НАТО.
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