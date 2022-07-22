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Есть 39 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

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На этот раз без танков

Есть 39 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях армии РФ с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 22 июля. За четверг, 21 июля, было ликвидировано 150 оккупантов, таким образом, ориентировочные потери личного состава российской армии составляют около 39000 человек.

Заметим, что, кажется, впервые Генштаб не зафиксировал уничтожение хотя бы одного вражеского танка за сутки.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1704 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3920 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 863 (+4) ед,
  • РСЗО - 251 (+0) ед,
  • средства ПВО - 113 (+0) ед,
  • самолетов – 221 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 (+3),
  • крылатые ракеты – 167 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2803 (+22) ед,
  • специальная техника – 72 (+0).

Генштаб указывает, что за прошедшие сутки наибольшие потери россияне несли на Криворожском и Бахмутском направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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