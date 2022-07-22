Молдавия не пропустила российских военных в Приднестровье. Тирасполь заявил о курсе в рф

Молдова не разрешила въезд на территорию страны российским военным из так называемой оперативной группы, базирующейся в приднестровье. российских военных назвали "незаконным формированием, нарушающим статус нейтралитета".

Об этом говорится в заявлении МИД Молдовы. В ведомстве повторили позицию властей Молдовы по поводу необходимости безусловного возобновления процесса вывода российских войск и складов боеприпасов с территории страны.

Со своей стороны, москва обвинила Кишинев в препятствовании доступу российских "миротворцев" к региону и выразила "обеспокоенность тенденциями приближения Молдовы к НАТО".

Между тем, приднестровье намерено присоединиться к россии, об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. О сроках он ничего не сказал, но отметил, что вектор республики остается неизменным – "независимость с последующим свободным присоединением к российской федерации".