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Способность россии шпионить в Европе сократилась вдвое – глава разведки Великобритании

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Способность россии шпионить в Европе сократилась вдвое – глава разведки Великобритании

газетару

Новина українською

Глава Службы внешней разведки Великобритании считает, что россия наполовину потеряла способность шпионить в Европе после высылки более 400 офицеров разведки из городов по всей Европе и ареста нескольких тайных шпионов, выдававших себя за гражданских.

После того, как рф вторглась в Украину в феврале, европейские страны выдворили "на север более 400 офицеров российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием" со всего блока, об этом заявил Ричард Мур, глава MI6 Службы внешней разведки Великобритании, в комментарии корреспонденту CNN .

"И мы считаем, что в Великой Британии это, вероятно, вдвое снизило их способность заниматься шпионажем в пользу россии в Европе".

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В статье: война с Россией
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Источник:
edition.cnn.com

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