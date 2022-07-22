Способность россии шпионить в Европе сократилась вдвое – глава разведки Великобритании
А чего ж так?
газетару
Глава Службы внешней разведки Великобритании считает, что россия наполовину потеряла способность шпионить в Европе после высылки более 400 офицеров разведки из городов по всей Европе и ареста нескольких тайных шпионов, выдававших себя за гражданских.
После того, как рф вторглась в Украину в феврале, европейские страны выдворили "на север более 400 офицеров российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием" со всего блока, об этом заявил Ричард Мур, глава MI6 Службы внешней разведки Великобритании, в комментарии корреспонденту CNN .
"И мы считаем, что в Великой Британии это, вероятно, вдвое снизило их способность заниматься шпионажем в пользу россии в Европе".
Популярное сейчас
- Нападающий АИК: В матче с Ворсклой с нами случилась катастрофа
- Скрипник: Парни бились за нашу страну
- ЛК. Рудько не пропустил, а Лех разгромил соперника, украинизированная Кишварда делает сенсацию в Казахстане
- "Бессовестные миллионеры издеваются над нами". Сабо раскритиковал трансляторов матча Динамо
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ