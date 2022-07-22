Способность россии шпионить в Европе сократилась вдвое – глава разведки Великобритании

Глава Службы внешней разведки Великобритании считает, что россия наполовину потеряла способность шпионить в Европе после высылки более 400 офицеров разведки из городов по всей Европе и ареста нескольких тайных шпионов, выдававших себя за гражданских.

После того, как рф вторглась в Украину в феврале, европейские страны выдворили "на север более 400 офицеров российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием" со всего блока, об этом заявил Ричард Мур, глава MI6 Службы внешней разведки Великобритании, в комментарии корреспонденту CNN .