Техника и боеприпасы россиян. В Сети пишут о мощных взрывах в окрестностях оккупированного Херсона
Потому что Херсон – это Украина, оркам там не место
УП/Автор невідомий
Во временно оккупированном Херсоне днем 22 июля прогремел мощный взрыв. Горожане сообщают о "прилете" возле "Эпицентра", сразу после взрыва над местом "прилета" поднялся густой дым оранжевого цвета.
Там российские оккупанты накопили много техники и боеприпасов, которые были уничтожены ВСУ. Отмечается, что взрывы прогремели не в Чернобаевке. По данным народного депутата Украины Алексея Гончаренко, взрыв действительно произошел в районе "Эпицентра".
Ранее мы сообщали, что украинская авиация уничтожила два российских склада боеприпасов в Херсонской области.
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