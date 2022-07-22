Техника и боеприпасы россиян. В Сети пишут о мощных взрывах в окрестностях оккупированного Херсона

Во временно оккупированном Херсоне днем ​​22 июля прогремел мощный взрыв. Горожане сообщают о "прилете" возле "Эпицентра", сразу после взрыва над местом "прилета" поднялся густой дым оранжевого цвета.

Там российские оккупанты накопили много техники и боеприпасов, которые были уничтожены ВСУ. Отмечается, что взрывы прогремели не в Чернобаевке. По данным народного депутата Украины Алексея Гончаренко, взрыв действительно произошел в районе "Эпицентра".

Ранее мы сообщали, что украинская авиация уничтожила два российских склада боеприпасов в Херсонской области.