СМИ пишут, что Зеленский лишил Коломойского гражданства. Корбана не пускают в Украину
У него забрали паспорт
ДніпроТВ
У главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский паспорт.
В настоящее время Корбан находится на границе с Украиной. Пограничники заявили Геннадию, что его украинское гражданство приостановлено, но при этом не продемонстрировали никаких подтверждающих документов. На место уже прибыли представители других силовых ведомств.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, главу терробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана и депутатов Игоря Васильковского и Вадима Рабиновича. Основанием для такого решения якобы стал проект документа от СБУ о наличии у фигурантов списка гражданства других стран.
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