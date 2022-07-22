СМИ: Украина подписала соглашение об экспорте зерна с Турцией и ООН
Аналогичный документ должны подписать сегодня Турция, ООН и Россия
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна.
Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины, министр обороны Турции и генсек ООН.
Об этом сообщает телеканал "Дом".
Аналогичный документ должны подписать сегодня Турция, ООН и Россия.
Подписание прямого соглашения по зерну между РФ и Украиной не будет.
Других деталей документа пока нет.
При этом, как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина не подпишет договор о вывозе зерна с Россией. Документ будет подписан с Турцией и ООН.
"Относительно стамбульского договора о вывозе зерна. Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с РФ. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берём на себя обязательства перед ними. РФ подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", - написал он в Twitter.
Популярное сейчас
- Молдавия не пропустила российских военных в Приднестровье. Тирасполь заявил о курсе в рф
- Нападающий АИК: В матче с Ворсклой с нами случилась катастрофа
- Ворскла переиграла АИК, каналы Футбол 1/2/3 лишились лицензий. Главные новости за 21 июля
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
Новости по теме
- 19:33 Украинские На России заявили, что теперь у них будут "более жесткие требования" на переговорах с Украиной
- 18:50 Украинские Подоляк: Портрет современной россии – это медведев. Маленький забытый человек
- 21:58 Украинские В Офисе президента Украины одобрили передачу Ахметовым своих медиа активов в пользу государства