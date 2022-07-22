СМИ: Украина подписала соглашение об экспорте зерна с Турцией и ООН

Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна.

Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины, министр обороны Турции и генсек ООН.

Об этом сообщает телеканал "Дом".

Аналогичный документ должны подписать сегодня Турция, ООН и Россия.

Подписание прямого соглашения по зерну между РФ и Украиной не будет.

Других деталей документа пока нет.

При этом, как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина не подпишет договор о вывозе зерна с Россией. Документ будет подписан с Турцией и ООН.

"Относительно стамбульского договора о вывозе зерна. Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с РФ. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берём на себя обязательства перед ними. РФ подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", - написал он в Twitter.