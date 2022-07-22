  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СМИ: Украина подписала соглашение об экспорте зерна с Турцией и ООН
В тренде

СМИ: Украина подписала соглашение об экспорте зерна с Турцией и ООН

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Аналогичный документ должны подписать сегодня Турция, ООН и Россия

СМИ: Украина подписала соглашение об экспорте зерна с Турцией и ООН

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна.

Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины, министр обороны Турции и генсек ООН.

Об этом сообщает телеканал "Дом".

Аналогичный документ должны подписать сегодня Турция, ООН и Россия.

Подписание прямого соглашения по зерну между РФ и Украиной не будет.

Других деталей документа пока нет.

При этом, как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина не подпишет договор о вывозе зерна с Россией. Документ будет подписан с Турцией и ООН.

"Относительно стамбульского договора о вывозе зерна. Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с РФ. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берём на себя обязательства перед ними. РФ подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", - написал он в Twitter.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Михаил Подоляк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде