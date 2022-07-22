Секретарь СНБО Данилов ответил на заявления о "контрабанде оружия"
"Ждем предметного разговора с Европолом"
Радио НВ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов планирует обсудить с представителями Европола заявления о якобы случаях контрабанды оружия из Украины. Об этом он сообщил в своем Твиттере.
"Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Europol – с фактами и доказательствами заявлений о существующих вроде бы случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании".
"Обращаю внимание, что публикация о "контрабанде оружия" в западных СМИ совпадает по времени с развертыванием масштабной информационной спецоперации россии "MakZim" по дискредитации Украины, цель которой – прекращение поставок оружия от союзников. Операция проводится именно в тот период, когда намечаются качественные изменения в ходе войны в пользу ВСУ – именно за счет поступления современного западного вооружения".
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