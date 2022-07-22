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Секретарь СНБО Данилов ответил на заявления о "контрабанде оружия"

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"Ждем предметного разговора с Европолом"

Секретарь СНБО Данилов ответил на заявления о "контрабанде оружия"

Радио НВ

Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов планирует обсудить с представителями Европола заявления о якобы случаях контрабанды оружия из Украины. Об этом он сообщил в своем Твиттере.

"Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Europol – с фактами и доказательствами заявлений о существующих вроде бы случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании".

"Обращаю внимание, что публикация о "контрабанде оружия" в западных СМИ совпадает по времени с развертыванием масштабной информационной спецоперации россии "MakZim" по дискредитации Украины, цель которой – прекращение поставок оружия от союзников. Операция проводится именно в тот период, когда намечаются качественные изменения в ходе войны в пользу ВСУ – именно за счет поступления современного западного вооружения".

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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Источник:
twitter.com/OleksiyDanilov

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