Секретарь СНБО Данилов ответил на заявления о "контрабанде оружия"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов планирует обсудить с представителями Европола заявления о якобы случаях контрабанды оружия из Украины. Об этом он сообщил в своем Твиттере.

"Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Europol – с фактами и доказательствами заявлений о существующих вроде бы случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании".

"Обращаю внимание, что публикация о "контрабанде оружия" в западных СМИ совпадает по времени с развертыванием масштабной информационной спецоперации россии "MakZim" по дискредитации Украины, цель которой – прекращение поставок оружия от союзников. Операция проводится именно в тот период, когда намечаются качественные изменения в ходе войны в пользу ВСУ – именно за счет поступления современного западного вооружения".