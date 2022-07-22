В районе Чернобаевки прогремели новые взрывы - глава Херсонской ОВА

В оккупированном Херсоне и в районе Чернобыевки прогремели новые взрывы.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"Херсонщина. За последние несколько часов жители сообщают о взрывах: в Херсоне и очень мощном в районе Чернобаевки. А это значит, что скоро орки снова недосчитаются многого из своих запасов", - отметил он.

Напомним, что чуть ранее сообщалось о взрывах на околицах Херсона. Горожане сообщали о "прилете" возле "Эпицентра".