В районе Чернобаевки прогремели новые взрывы - глава Херсонской ОВА
Шо, опять?
zaxid-net
В оккупированном Херсоне и в районе Чернобыевки прогремели новые взрывы.
Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
"Херсонщина. За последние несколько часов жители сообщают о взрывах: в Херсоне и очень мощном в районе Чернобаевки. А это значит, что скоро орки снова недосчитаются многого из своих запасов", - отметил он.
Напомним, что чуть ранее сообщалось о взрывах на околицах Херсона. Горожане сообщали о "прилете" возле "Эпицентра".
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