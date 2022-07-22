Последние секунды жизни группы оккупантов, которые выдвигались в атаку на ВСУ - ВИДЕО
Очень позитивное видео
facebook.com/10brygada
Украинские воины уничтожили группу российских оккупантов, которая готовилась атаковать позиции 10-й горно-штурмовой бригады.
Последние секунды жизни оккупантов были зафиксированы украинским беспилотником и опубликованы на странице украинского подразделения в соцсетях.
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"Хотим показать Вам совместную работу 108 Отдельного Горно-Штурмового Батальона и 109 Отдельного Горно-Штурмового Батальона, которые остановили врага при попытке прорвать нашу оборону", - говорится в сообщении к видео.
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Комментарии (1)
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Lazio1900
22.07.2022 в 18:10
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