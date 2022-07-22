СМИ: В США начали обсуждать поставки Украине легендарного штурмовика A-10 Thunderbolt

В США начали обсуждать возможную передачу Украине штурмовиков A-10 Thunderbolt II, известных как Warthog.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл не отвергает идею о передаче Украине штурмовиков А-10 Warthog. Об этом сообщает The War Zone.

Комментарии Кендалла прозвучали после того как начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун заявил, что в будущем Украине нужно будет обновить свою авиацию "чем-то не российским".

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В скором времени в американской армии планируют выводить из эксплуатации Warthog. В 2023 финансовом году ВВС запросили разрешение на вывод 21 борт в течение года.

Самолет доказал свою эффективность в малоинтенсивных боевых действиях при неблагоприятных условиях, однако возникает вопрос об их полезности в конфликтах высокой интенсивности и в оспариваемом воздушном пространстве.

Как отмечают журналисты, штурмовик подходит для украинских условий, так как А-10 способен выдерживать тяжелые повреждения и быстро возвращаться в строй.

На сегодняшний день ВВС США являются единственными эксплуататорами А-10. Это культовый самолет непосредственной поддержки, который известен прежде всего своей 30-мм пушкой GAU-8/A Avenger и тяжелой броней, вокруг которой, фактически, и построен самолет.

A-10 Thunderbolt II имеет 11 узлов подвески и может нести более 7 тонн оружия. В частности, ракеты AGM Maverick с дальностью запуска до 28 км. Во время операции «Буря в пустыне» штурмовики уничтожили около 900 танков, 1200 артиллерийских установок и 2000 единиц другой техники.