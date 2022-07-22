российские войска прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона
Чувствуют, что скоро будет финальный удар по Антоновскому мосту?
Фото из свободных источников
российские войска начали прорабатывать организацию понтонной переправы в районе Херсона, об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"Оккупанты прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона, для чего провели обследование нескольких участков Днепра".
"С проектной документацией на Антоновский мост, которую они только сейчас начали искать по московским архивам, пока не складывается, а без нее подготовить план восстановительных работ быстро не получится, да и результат будет так себе. Но самое главное, что уже до самых идеологически прокачанных орков дошло, что они находятся на чужой земле, где им совсем не рады".
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