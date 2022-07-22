  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. российские войска прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона
В тренде

российские войска прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона

Общие новости
(1 голосов)

Чувствуют, что скоро будет финальный удар по Антоновскому мосту?

российские войска прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона

Фото из свободных источников

Новина українською

российские войска начали прорабатывать организацию понтонной переправы в районе Херсона, об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Оккупанты прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона, для чего провели обследование нескольких участков Днепра".

"С проектной документацией на Антоновский мост, которую они только сейчас начали искать по московским архивам, пока не складывается, а без нее подготовить план восстановительных работ быстро не получится, да и результат будет так себе. Но самое главное, что уже до самых идеологически прокачанных орков дошло, что они находятся на чужой земле, где им совсем не рады".

Читайте такжеТехника и боеприпасы россиян. В Сети пишут о мощных взрывах в окрестностях оккупированного Херсона

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/SobolevskyiYurii

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде