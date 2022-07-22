Посол Израиля в Украине назвал чушью обвинения украинского государства в нацизме
Тем не менее, у Израиля есть несогласие с некими тенденциями в украинском обществе
Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаил Бродский назвал "чушью" обвинения украинского государства в нацизме.
Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"Я считаю что это полная чушь – обвинять Украину в нацизме. Наверное, как в любой другой стране, в Украине есть националисты, антисемиты - они есть в России, Франции, США и в этом смысле Украина ничем не отличается от других стран", - сказал он.
При этом, он отметил, что "в свое время я и мои предшественники на посту посла говорили о своем несогласии с некими тенденциями в украинском обществе. Это касалось определенных исторических личностей".
"И наше мнение по этому вопросу не изменилось – мы говорили об этом открыто с руководством Украины. Я уверен, что после окончания войны эта историческая дискуссия будет продолжена", - сказал он.
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