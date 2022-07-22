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Посол Израиля в Украине назвал чушью обвинения украинского государства в нацизме

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Тем не менее, у Израиля есть несогласие с некими тенденциями в украинском обществе

Посол Израиля в Украине назвал чушью обвинения украинского государства в нацизме

Новина українською

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаил Бродский назвал "чушью" обвинения украинского государства в нацизме.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я считаю что это полная чушь – обвинять Украину в нацизме. Наверное, как в любой другой стране, в Украине есть националисты, антисемиты - они есть в России, Франции, США и в этом смысле Украина ничем не отличается от других стран", - сказал он.

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При этом, он отметил, что "в свое время я и мои предшественники на посту посла говорили о своем несогласии с некими тенденциями в украинском обществе. Это касалось определенных исторических личностей".

"И наше мнение по этому вопросу не изменилось – мы говорили об этом открыто с руководством Украины. Я уверен, что после окончания войны эта историческая дискуссия будет продолжена", - сказал он.

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В статье: война с Россией
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