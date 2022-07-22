  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На пляж в Болгарии вынесло часть российской ракеты
В тренде

На пляж в Болгарии вынесло часть российской ракеты

Общие новости
(1 голосов)

И это уже не первый случай таких "подарков"

На пляж в Болгарии вынесло часть российской ракеты

фото из свободных источников

Новина українською

На побережье Болгарии между городами Поморие и Ахелой вынесло фрагмент ракеты, вероятно, от российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".

Об этом сообщают болгарские СМИ, в том числе Nova.bg.

Фрагмент ракеты вынесло на пляж возле гостиницы, где его заметили туристы и сообщили в службу чрезвычайных ситуаций.

Читайте также"Не надо РСЗО и ПВО". Лукашенко говорит, что Украина должна сесть за стол переговоров и отказаться от захваченных россией территорий

По словам военных специалистов, это моторный отдел ракеты для "Панциря-С1", который после пуска отделяется и уже не представляет опасности.

Всего в Болгарии сообщали о 30 находках, связанных с боевыми действиями в Украине, одна из них оказалась взрывоопасной, пишет News.bg.

В начале июля у берегов Болгарии в Черном море обезвредили замеченную с гражданского судна морскую мину.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде