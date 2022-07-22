На пляж в Болгарии вынесло часть российской ракеты

На побережье Болгарии между городами Поморие и Ахелой вынесло фрагмент ракеты, вероятно, от российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".

Об этом сообщают болгарские СМИ, в том числе Nova.bg.

Фрагмент ракеты вынесло на пляж возле гостиницы, где его заметили туристы и сообщили в службу чрезвычайных ситуаций.

По словам военных специалистов, это моторный отдел ракеты для "Панциря-С1", который после пуска отделяется и уже не представляет опасности.

Всего в Болгарии сообщали о 30 находках, связанных с боевыми действиями в Украине, одна из них оказалась взрывоопасной, пишет News.bg.

В начале июля у берегов Болгарии в Черном море обезвредили замеченную с гражданского судна морскую мину.