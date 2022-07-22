  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 24 корабля НАТО вошли в Черное море
В тренде

24 корабля НАТО вошли в Черное море

Общие новости
(2 голосов)

Пока что, в рамках традиционных учений

24 корабля НАТО вошли в Черное море

фото из свободных источников

Новина українською

В акватории Черного моря у берегов Болгарии начались ежегодные военные учения "Бриз", сообщают болгарские СМИ.

В учениях участвуют 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих военно-морских сил Болгарии, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Франции, а также от Командования ВМС НАТО.

Читайте такжеДесятки гаубиц, беспилотники и многое другое. Британия анонсировала новые поставки в Украину

С момента полномасштабного вторжения России в Украину "Бриз" — первые крупные учения в Черном море. Их участники рискуют встретиться со свободно плавающими противокорабельными минами, поэтому для обеспечения безопасности приняли меры.

"Корабли Болгарии и Румынии работают в таких условиях уже пять месяцев, накопили опыт и готовы пойти на умеренный риск", — отмечает News.bg.

Напомним, с 1 по 27 мая на территории Польши и еще восьми стран проходили военные учения НАТО "Защитник Европы-2022" (Defender Europe) и "Быстрый ответ-2022" (Swift Response). В них приняло участие около 18 тыс. военных из более чем 20 стран мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде