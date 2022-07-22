Украина подписала с Турцией и ООН соглашение об экспорте зерна

Сегодня вечером, 22 июля, Украина с Турцией и ООН подписали соглашение о безопасном вывозе зерна через Черное море. Об этом идет речь в трансляции церемонии. От Украины документ о "зеленом коридоре" подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее подчеркивал, что Украина не подписывает никакие документы с российской федерацией. Страна-агрессор оформляет зеркальный договор с Турцией и ООН.

Суда, направляемые под погрузку, будут осматривать турецкие военные.