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ЕС одобрил выделение нового транша в размере 500 млн евро на военную помощь Украине

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Это уже 5-й транш, общая сумма теперь составит 2,5 миллиарда евро

ЕС одобрил выделение нового транша в размере 500 млн евро на военную помощь Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Совет ЕС формализовал политическое решение о предоставлении Украине дополнительных 500 млн евро военной помощи.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В соответствии с текущими приоритетами, высказанными украинским правительством, и поддержки, оказанной до сих пор, меры помощи состоят из 490 миллионов евро на военную технику, и 10 миллионов евро, предназначенных для покрытия обеспечения оборудованием и расходными материалами, такими как средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и горючее.

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Благодаря 5-му траншу стоимостью 500 миллионов евро взнос ЕС в рамках Европейского фонда по поддержке мира для Украины теперь составит 2,5 миллиарда евро.

"ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины в ее борьбе за свободу и независимость. Украине нужно больше оружия; мы ее предоставим. В этом контексте страны-члены ЕС согласились мобилизовать 5-й транш военной помощи в размере 500 млн евро, что увеличивает общую сумму военной поддержки Вооруженных Сил Украины до 2,5 млрд евро", - заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

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