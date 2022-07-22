В США полагают, что Украина уничтожила более 100 важных целей армии РФ

Вашингтон считает, что Россия ежедневно несет сотни потерь в полномасштабной войне в Украине и лишилась тысяч лейтенантов и капитанов с начала вторжения 24 февраля, заявил 22 июля высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

В дополнение к убитым лейтенантам и капитанам, сотням полковников и "многим" российских генералов тоже были убиты, цитирует агентство Reuters слова чиновника, говорившего на условиях анонимности.

"Цепочка командования все еще испытывает трудности", – сказал чиновник.

По словам представителя оборонного ведомства США, Вашингтон также считает, что Украина уничтожила более 100 важных российских целей, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты противовоздушной обороны.

Директор ЦРУ Уильям Бернс 20 июля заявил, что, по оценкам Соединенных Штатов, потери российских сил в Украине после почти пяти месяцев войны достигли около 15 тысяч убитых и, вероятно, 45 тысяч раненых, добавив, что украинские вооруженные силы также понесли значительные потери.

Россия классифицирует гибель военных как государственную тайну и редко обновляет свои официальные данные о потерях во время войны. 25 марта Минобороны РФ сообщило о 1351 погибшем российском военном.