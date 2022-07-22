Договор об экспорте зерна. Стали известны детали - ДОКУМЕНТ
Детали подписанного договора про "зерновые коридоры"
фото из свободных источников
В Стамбуле состоялось
Документ попал в распоряжение издание Украинская правда.
Документ называется "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". Украина при этом не подписывала никаких документов с Россией.
Инициатива, подписанная представителями Турции, ООН и Украины, должна быть утверждена Кабмином и обнародована в полном объеме. Такой же документ подписали представители Турции, ООН и России. С украинской стороны, документ подписал министр Инфраструктуры Александр Кубраков. С российской стороны Инициативу подписал министр обороны России Сергей Шойгу.
Соглашение предусматривает, что контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.
Документ не предусматривает ослабления санкций в отношении России. А также ни одного транспортного сопровождения русскими кораблями украинских судов.
В Стамбуле под эгидой ООН будет создан Совместный координационный центр (СКЦ), в который войдут представители Украины, России, Турции и ООН. Этот центр будет осуществлять общий надзор за соблюдением Инициативы. Им будут созданы инспекционные группы.
Все торговые суда, участвующие в настоящей Инициативе, будут подлежать инспекции, проводимой инспекционной группой в гаванях, определенных Турцией, на входе/выходе в/из Турецкого пролива.
Вся деятельность в украинских территориальных водах будет осуществляться под властью Украины.
Никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное СКЦ.
Договор будет действовать 120 дней с даты подписания, и автоматически будет продлен, если ни одна из сторон не сообщит, что хочет его прекратить.
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