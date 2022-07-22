Израиль нанес удар по заводу по сборке иранских беспилотников в Сирии
Также поражены и другие военные объекты
фото из свободных источников
22 июля Военно-воздушные силы Израиля атаковали военные позиции в окрестностях столицы Сирии Дамаска.
Об этом пишет мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
В результате израильских ударов погибло восемь человек, среди них три иностранца и двое "коллаборационистов", которые были убиты на позиции завода по производству иранских беспилотников. Еще трое сирийцев были убиты на военных позициях.
Израильские ракеты поразили офисы разведывательной службы ВВС, офис старшего офицера и автомобиль в периметре авиабазы Аль-Маза.
Кроме того, удар пришелся по позициям возле контрольно-пропускного пункта в периметре авиабазы Аль-Маза, шоссе Аль-Маза и иранского склада в районе Сайеда-Зейнаб, полностью уничтожив его.
Также повреждены несколько автомобилей. Пока неизвестно, принадлежали ли они гражданским лицам или военным и силовым структурам.
Отмечается, что это была 18-я атака Израиля на Сирию в 2022 году.
Напомним, что ранее Иран заявил о готовности поставлять оружие "дружественным странам". До этого российский диктатор Путин посетил Тегеран, где встретился с президентами Ирана и Турции.
Популярное сейчас
- Определилось время первого поединка Зари в Q3 Лиги конференций
- ВСУ уничтожили новейшую российскую станцию радиоэлектронной борьбы возле Новой Каховки
- С благодарностью за Байрактар. Впечатления о матче Динамо от журналиста, побывавшего в Лодзи
- "Бессовестные миллионеры издеваются над нами". Сабо раскритиковал трансляторов матча Динамо
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ