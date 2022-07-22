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Гауляйтер Херсона Сальдо намерен разместить в черте города российские военные базы

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Говорит, что военные будут размещаться в черте города

Гауляйтер Херсона Сальдо намерен разместить в черте города российские военные базы

фото из свободных источников

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Фейковый руководитель военной администрации Херсонщины Владимир Сальдо, заявил, что оккупанты в Херсоне разместят воинские части.

Информация обнародована во время интервью одному из пропагандистских росСМИ.

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Сальдо утверждает, что пока идет подготовительная работа: определяется, где будут стоять войска и в каком составе.

Планируется, что части будут стоять в Херсоне на постоянной основе – то есть будет создана военная база.

Интересно, что именно о российских солдатах Сальдо не сказал, поэтому многие местные жители начали предполагать, что таким образом самопровозглашённые власти начинают подготовку к так называемой мобилизации, как это было в ОРДЛО.

По другой версии, оккупанты перекинут свои войска в город для того, чтоюы защититься от обстрелов ВСУ мирными жителями.

Коллаборант убежден, что данные базы будут защищать позиции оккупантов в Херсоне и в Херсонской области.

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В статье: война с Россией
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