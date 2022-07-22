ВСУ показали филигранную работу дрона-камикадзе по оккупантам возле ЗАЭС - ВИДЕО

Украинская военная разведка показала, как Вооруженные силы ювелирно отработали по позициям российских оккупантов возле Запорожской АЭС.

По данным разведки, удар дроном-камикадзе нанесли по палаточному городку и технике врага, в том числе в авто с зенитными установками и БМ-21 "Град".

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По имеющимся данным, в результате атаки ликвидировали трех российских военных, еще 12 травмированы.

Палаточный городок уничтожен пожаром, который долго не могли потушить.

Напомним, что мэрия Энергодара сообщала, что 18 июля девять российских военных по "охране" Запорожской АЭС попали в больницу с ранениями.