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"Это какой-то розыгрыш?" Корбан просит Зеленского решить "недоразумение" с гражданством

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"Это какой-то розыгрыш?" Корбан просит Зеленского решить "недоразумение" с гражданством

фото из свободных источников

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Глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, которого в пятницу не впустили Украину и забрали украинский загранпаспорт, просит президента Владимира Зеленского "решить это недоразумение".

"Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?", - написал Корбан в фейсбук.

Корбан сообщил, что находится на въезде в Украину в пункте пропуска "Смильныця".

"Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу штабом территориальной обороны с 24 февраля 2022 года", - отметил он.

Корбан также опубликовал документ об изъятии у него паспорта для выезда за границу. Там отмечается, что загранпаспорт Корбана является недействительным согласно поручения ГУ ГМС в Днепропетровской области от 20 июля 2022 года.

В документе Корбан указан как "лицо без гражданства".

"Это какой-то розыгрыш?" Корбан просит Зеленского решить "недоразумение" с гражданством - изображение 1

Напомним, что СМИ сообщали о том, что президент Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков.

По этим данным, украинского гражданства, в частности, могут лишить бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, нынешнего главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Геннадий Корбан
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.07.2022 в 21:32
Просто такі як ти непорозуміння українському народу не потрібні.
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Лекарь (село Дарниця)
22.07.2022 в 21:31
Це не "розыгрыш", це - беспредєл зеленої влади. Корбана я ніколи не любив, вважаю його Бєніним собакою, але він народився в Україні і ніхто не має права позбавити його українського громадянства. Це якась вистава від зеленої влади, мета якої наразі незрозуміла.
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