Просто предупреждение. В Европоле уточнили, что пока не фиксировали контрабанды оружия из Украины
Угроза попадания огнестрельного оружия в чужие руки может возникнуть
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Европейское полицейское управление (Европол) в пятницу уточнило свое заявление относительно якобы контрабанды оружия из Украины в условиях войны – там сказали, что говорят о потенциальной угрозе, а не о конкретных случаях.
Об этом говорится на официальном сайте организации.
"Европол тесно сотрудничает с украинскими чиновниками, чтобы уменьшить угрозу продажи оружия в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они предпринимают новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия", – говорится в заявлении Европола.
Там отметили, что, учитывая опыт боевых действий прошлого в Украине, может возникнуть угроза попадания огнестрельного оружия в чужие руки.
"О войне в Украине Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатки в Украине может привести к увеличению огнестрельного оружия и боеприпасов, которые попадают в ЕС через установленные контрабандные маршруты или онлайн-платформы. Эта угроза может быть еще больше после завершения конфликта", – добавляет ведомство.
Напомним, накануне спикер Европола Яп Оп Ген Оорт заявил
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