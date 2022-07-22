Российские оккупанты закрывают Мариуполь на въезд и выезд
Для борьбы с партизанами
Getty Images/Global Images Ukraine
С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают Мариуполь на въезд и на выезд.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, будут проводиться усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия. Инсайдеры озвучивают причину – плохая ночь для оккупантов в Бердянске, где они вдруг потеряли определенное количество военных.
"Будьте настороже. Не подвергайте себя опасности. Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от домов. Обходите блок-посты. Помогайте друг другу", - призывает Андрющенко.
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Источник:Ukraine NOW
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