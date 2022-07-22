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Российские оккупанты закрывают Мариуполь на въезд и выезд

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Для борьбы с партизанами

Российские оккупанты закрывают Мариуполь на въезд и выезд

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают Мариуполь на въезд и на выезд.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, будут проводиться усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия. Инсайдеры озвучивают причину – плохая ночь для оккупантов в Бердянске, где они вдруг потеряли определенное количество военных.

"Будьте настороже. Не подвергайте себя опасности. Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от домов. Обходите блок-посты. Помогайте друг другу", - призывает Андрющенко.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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