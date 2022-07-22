Российские оккупанты закрывают Мариуполь на въезд и выезд

С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают Мариуполь на въезд и на выезд.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, будут проводиться усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия. Инсайдеры озвучивают причину – плохая ночь для оккупантов в Бердянске, где они вдруг потеряли определенное количество военных.