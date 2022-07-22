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Власти Никополя будут выплачивать горожанам по 100 долларов за пойманных предателей

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Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации

Власти Никополя будут выплачивать горожанам по 100 долларов за пойманных предателей

фото из свободных источников

Новина українською

Власти Никополя будут платить горожанам денежное вознаграждение в сумме 100 долларов за общественное задержание коллаборантов, вражеских агентов и предателей.

Об этом сообщил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Чиновник дал инструкцию по "охоте" на лиц, сотрудничающих с врагом. Чтобы получить вознаграждение, следует провести гражданское задержание предателей.

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Подозрительными считаются: операторы квадрокоптеров; люди, рисующие непонятные знаки на постройках, элементах инфраструктуры и т.д.; граждане, производящие съемку населенного пункта на мобильный, фото-видео аппаратуру; лица, запускающие сигнальные ракеты, фейерверки и т.д.

После гражданского задержания следует вызвать полицию и передать задержанного правоохранителям. Информацию о предателях можно отправлять в частные сообщения Евгению Евтушенко в фейсбук или передавать в полицию.

Если будет подтверждена противоправная деятельность подозреваемого, если был задержан таким образом, участники задержания получат сумму эквивалентную 100$ по курсу НБУ на день задержания. Также к задержанным нельзя применять спецсредства и оружие, за исключением самообороны.

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В статье: война с Россией
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