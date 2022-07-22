Власти Никополя будут выплачивать горожанам по 100 долларов за пойманных предателей
Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации
фото из свободных источников
Власти Никополя будут платить горожанам денежное вознаграждение в сумме 100 долларов за общественное задержание коллаборантов, вражеских агентов и предателей.
Об этом сообщил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.
Чиновник дал инструкцию по "охоте" на лиц, сотрудничающих с врагом. Чтобы получить вознаграждение, следует провести гражданское задержание предателей.
Подозрительными считаются: операторы квадрокоптеров; люди, рисующие непонятные знаки на постройках, элементах инфраструктуры и т.д.; граждане, производящие съемку населенного пункта на мобильный, фото-видео аппаратуру; лица, запускающие сигнальные ракеты, фейерверки и т.д.
После гражданского задержания следует вызвать полицию и передать задержанного правоохранителям. Информацию о предателях можно отправлять в частные сообщения Евгению Евтушенко в фейсбук или передавать в полицию.
Если будет подтверждена противоправная деятельность подозреваемого, если был задержан таким образом, участники задержания получат сумму эквивалентную 100$ по курсу НБУ на день задержания. Также к задержанным нельзя применять спецсредства и оружие, за исключением самообороны.
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